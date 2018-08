GALSEN221 – Avant d’être une styliste, Awa Kermel est avant tout une amoureuse du chic et du beau. Il est donc tout à fait normal que cela se ressente à travers ses différentes créations, à l’image de la dernière qui a été confectionné avec le Wax en bandoulière. Le style aguicheur et le look rempli de charme, la « Miss Kermel » est aussi ravissante que ses modèles.