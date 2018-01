Vidéo: 10 footballeurs et leurs «stories» sur instagram

Galsen221- Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous avez surement déjà entendu parler des «stories». Ces derniers permettent de créer des courtes séquences de photos. Les grandes entreprises, et autres célébrités ont adopté cet outil qui leur permet de rester en contact avec leurs fans tout en gagnant de l’argent. Dans cette vidéo, on peut voir des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Ribéry et d’autres se prêtent au jeu.

Les joueurs en profitent pour faire la promotion de produits en contrepartie de gros chèques.

galsen221.com