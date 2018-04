(Vidéo) 30ans du Hip-Hop : Fou Malade fustige la «mondanité » des jeunes rappeurs

XALIMANEWS : Les 30 ans du Hip-Hop sont célébrés cette année sur Vibe Radio, sous un autre registre. A l’occasion, le mouvement urbain s’est retrouvé autour d’une table pour faire un diagnostic de leur milieu. Ce, dans l’objectif de tirer leurs forces et leurs faiblesses.

De ce point de vue, le leader de G-hip hop Malal Talla alias « Fou Malade », en a profité pour remonter les bretelles à ces jeunes rappeurs qui selon lui, ont du talent certes, mais ne plaident pas pour leurs quartiers ni même pour les conditions dans lesquelles vivent les habitants de leurs quartiers.

Poursuivent, le rappeur et membre fondateur de ‘’Bataillon Blindé’’, estime que « ces jeunes devront se départir de leur mondanité, et enrichir leurs textes avec le vécus social et habituel des populations de leurs quartiers ». Car de son avis, « le hip-hop est une musique qui rend service, comme ce fut le cas à Harlem aux USA ».