Vidéo: À Johannesburg, les mamies font de la boxe

Galsen221- Si l’on prend l’exemple du Sénégal, être âgé de 75 à 80 ans signifie prendre la voie de garage et attendre la mort. L’inactivité devient un ami, à qui la faute, à la société qui nous juge. Une société pour laquelle faire du sport à un certain âge est synonyme de «niaka fayda».

Cependant, en Afrique du Sud un groupe de grands-mères ne se préoccupent pas des préjugés de la société. Elles sont appelées les «Boxing Grannies», elle pratique le noble art, la boxe, deux fois par semaine. Le sport étant un bon moyen de garder la forme, en plus d’apprendre à se défendre. Ces dernières considèrent cette activité comme un club social.

La pratique d’une activité physique est l’un des meilleurs moyens d’avoir une bonne santé et d’allonger sa durée de vie. Elle est notamment bonne pour le système cardiovasculaire et le maintien des muscles, la consommation des lipides et glucides contenus en excès dans l’alimentation , la lutte contre le surpoids et l’obésité, etc.

La pratique d’une activité physique, du fait de son influence sur le système hormonal, permet également de réduire le risque de certaines maladies, tel le cancer du sein.

Galsen221.com