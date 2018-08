Vidéo: À la découverte du requin baleine

Le requin-baleine (Rhincodon typus) est un poissons cartilagineux, seul membre du genre Rhincodon et seule espèce actuelle de la famille des Rhincodontidae. Pouvant exceptionnellement atteindre 20 mètres de long, pour une masse de 34 tonnes, ce requin est considéré comme le plus grand poisson vivant actuellement sur Terre. Cependant, sa taille observable est en pratique généralement comprise entre 4 et 14 mètres.

Massif, se déplaçant assez lentement et dénué d’agressivité, ce requin est parfaitement inoffensif pour l’homme. À l’image de la baleine bleue, son équivalent chez les mammifères de la mégafaune maritime, ce géant des mers se nourrit principalement de plancton, d’algues et d’animaux microscopiques, qu’il absorbe par sa large bouche.

Facilement reconnaissable avec sa livrée en damier, le requin-baleine se rencontre dans les mers ouvertes et les océans tropicaux et chauds. Sa durée de vie est estimée entre 100 et 150 ans1 même si le plus vieux spécimen recueilli était âgé d’environ 70 ans. Bien qu’il n’y ait aucune donnée précise sur sa population totale, l’espèce est considérée comme en danger.