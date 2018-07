Vidéo : Abba No Stress en larmes après les révélations de Sanekh sur l’affaire Ngaaka Blindé

GALSEN221 – L’affaire Ngaaka Blindé continue d’alimenter les débats. Actuellement en détention dans le cadre d’une affaire de faux billets de banque, le jeune rappeur reçoit le soutien de ses paires et des artistes de manière général. Invité par Abba et Ya Awa sur la 2STv, Sanekh a fait des révélations sur cette affaire en apprenant qu’il aurait pu être dans la même situation que Ngaaka car ils lui aussi se rendre sur les lieux du tournage du clip qui, selon l’entourage du rappeur, nécessitait les faux billets en cause. Pire, le binôme de Cheikhouna a même insisté pour aller à Saly en même temps que Ngaaka. Touché par les révélations de Sanekh, Abba No Stress n’a pu retenir ses larmes.

