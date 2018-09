Eudoxie Yao et Diaba Sora ont foulé le sol sénégalais, hier jeudi. Elles ont débarqué en business class, aux frais de Pape Diouf et Cie. Le but de la venue : un « Sabar » en prélude de la soirée au « Bercy » prévue le 13 octobre 2018.

Devenue célèbre grâce à ses formes bien généreuses, Eudoxie est actuellement au cœur de l’actualité sénégalaise. L’animateur Abba No Stress demande qu’on lui amène l’Ivoirienne pour qu’il vérifie bien si cette créature divine est bien authentique.