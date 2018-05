GALSEN221 – Abba No Stress est un proche de Waly Seck et de sa famille. Lors de son passage dans la capitale française pour les besoins du concert de l’artiste samedi dernier, l’animateur n’a pas mis de côté son costume d’humoriste. En effet, comme on peut le voir dans cette vidéo, il raille Aïcha Balago, la petite sœur du Prince des Faramareen.

