GALSEN221 – Il y a des appels auxquels on ne peut vraiment pas s’attendre et l’animateur de la 2Stv Abba No Stress peut en attester. Alors qu’il faisait le show comme à son habitude de le cadre de l’émission “12/13” qu’il anime, l’ancien de la SenTv a eu une grande surprise lorsque son interlocuteur a décidé de décliner son identité.

Galsen221.com