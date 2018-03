Vidéo : Abiba répond aux rumeurs sur son couple avec Philipe Ndour

GALSEN221 – Abiba, malgré le succès qui est très vite arrivé dans sa vie, reste une jeune fille qui a la tête sur les épaules. D’une grande lucidité, elle a une nouvelle fois confirmé la maturité dont elle a toujours su faire montre. Invitée de l’émission « Défi star », l’artiste a abordé un certain nombre de sujets comme ses débuts dans le monde de la musique, l’influence de son père dans sa carrière ou encore ses projets futurs. Egalement interpellé sur sa relation amoureuse supposée avec Philipe Ndour, le fils de Bouba et Viviane Chidid, l’interprète de « Papounet » soutient qu’il s’agit tout simplement de rumeurs car celui-ci est en vérité comme un frère du fait notamment de la proximité qui existe entre elle et son père.

