GALSEN221 – Saër s’est fait connaître sur le petit écran à travers la série “Pod et Marichou”. Il a gagné en notoriété avec une autre série “You Taxi”, dans laquelle il a montré une toute autre facette de lui avant d’occuper un rôle dans le clip de Youssou N’Dour “Mbëguél IS All”. En dehors de sa vie sur le petit écran, il gagne également sa vie en tant que mannequin et Top Model. Un itinéraire chargé dont il parle dans cet entretien.

