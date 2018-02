Vidéo : Les acteurs de Pod et Marichou en mode « Noy Moyto sa none »

Galsen221 – Les acteurs de la série « Pod et Marichou » jouent les dernières séquences de la saison 2 qui prend fin demain, mardi 13 février, avec un long métrage qui promet d’être riche en émotions. En attendant que les téléspectateurs et les internautes puissent vivre la fin d’une deuxième saison qui aura conquis les Sénégalais, les acteurs nous ont offert un court instant dans les coulisses du tournage. Et, on peut dire que, malgré la tristesse causée par la fin d’un chapitre, ils s’amusent comme ils peuvent. A cet effet, ils s’étaient mis en mode « noy moyto sa none » qui n’est autre que la danse en vogue du moment. Pod (comme toujours), Samir ou encore Fred se prêtent au jeu, sans compter l’équipe de tournage.

