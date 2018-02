Vidéo : les actrices de « Idoles » se convertissent en mannequins

GALSEN221 – Les actrices de « Idoles » ont plus d’un tour dans leur sac. En plus d’avoir, pour la quasi-totalité, plusieurs casquettes en dehors des rôles qu’elles interprètent sur le petit écran, à l’image des hommes d’ailleurs, les actrices peuvent également faire office de mannequins. En atteste ces clichés à travers lesquels on peut voir Mignonne, Aby, Carole, Nicky ou encore Astou posées tels de vraies modèles dans leurs magnifiques tenues. Au passage, on sent également la grande complicité qui existe entre elles.

Galsen221.com