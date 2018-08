Vidéo : Adja se lâche complètement sur un tube nigérian dans les coulisses de la série

GALSEN221 – Adja, on le sent même à travers la caméra, est une femme pleine de joie et de vie. Selon les témoignages des personnes avec qui elle joue dans la série qui porte le même nom, à savoir « Adja », c’est tout simplement une personne extraordinaire. Et, il semble qu’elle n’est pas non plus la dernière pour mettre l’ambiance comme on peut le voir sur ces images. Avec musique de fond une chanson nigériane, l’actrice se lâche complétement dans les coulisses du sketch qui a fait son retour à l’occasion de la fête de Tabaski pour le grand bonheur des téléspectateurs.