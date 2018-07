GALSEN221 – Il avait défrayé la chronique mardi en déclarant ne pas avoir dit la vérité lorsqu’il menaçait Double Less et sa famille qui, selon ses dires, lui doivent de l’argent. Aujourd’hui, ce même marabout revient à la charge pour expliquer ce revirement inattendu. A l’en croire, il a été torturé et forcé à dire les propos qui ont fait le tour de la toile ces dernières heures.

