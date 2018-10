Le youtubeur Jaw Ketchup s’est confié au micro de Senenews. Connu pour ces vidéos comiques, Jaw Kechup se considère comme le porte-parole des sénégalais du Net. Il est également revenu sur les circonstances de son agression non sans avertir ses détracteurs ». Je ne reculerais devant rien, et je ne suis plus le Jaw Kechup d’avant ».