Vidéo : Ahmed Aïdara s’en prend à Talla Sylla et ses proches en guise de réponse

GALSEN221 – La guerre fait rage entre Talla Sylla, ses proches et le journaliste de la SenTv Ahmed Aïdara. Alors qu’un proche du maire de Thiès s’en est pris à lui en l’accusant d’avoir un parti pris dans la brouille qui oppose Idy à Talla Sylla, l’animateur de la célèbre émission « Teuss » a apporté une cinglante réponse à ce dernier en tirant sur tout ce qui bouge. Le traitant de larbin, Ahmed Aïdara ne s’en est pas arrêté car il a également lancé des piques à l’édile de Thiès et aux autres politiciens à qui il fait un certain nombre de reproches.

