On ne la présente plus dans le milieu de la musique, Aida Samb a marqué sa génération à travers ses deux albums Saraba et Woyalma. La choriste de Youssou Ndour qui s’est confiée au micro de Senenews est revenue sur les débuts de sa carrière, sa collaboration avec Youssou Ndour et Prince Arts, sa relation avec les autres artistes. Elle a également abordé le phénomène du maraboutage.