(Vidéo) Aissatou Diop Fall esquive la Question «Emb » d’Adji Sarr et se fait malmené par Kilifeu et S S Gueye

Outil incontournable en matière d’enquête criminelle en ce XXIe siècle, l’ADN, à l’instar d’autres procédés scientifiques, peut permettre d’identifier un coupable comme il peut servir à disculper un innocent. Gare cependant aux erreurs de manipulation et d’interprétation qui peuvent être lourdes de conséquences.

Le rapport médical (produit dans l’affaire Ousmane Sonko) ne prouve pas l’absence de viol. Le test ADN (proposé dans la même affaire) ne prouvera pas qu’il y a viol. Voilà deux enseignements majeurs qui ressortent des échanges avec les hommes de l’art, des médecins et des officiers de police judiciaire. Cela dit, nos interlocuteurs sont unanimes. Dans ce genre de dossier, la science peut être un important allié pour aider à faire la lumière sur certains aspects ; même si elle n’est pas suffisante pour établir de manière irréfutable l’existence ou non des faits incriminés.

Un officier de police judiciaire explique : ‘’Ces procédés, dont le test ADN, sont des moyens de preuve découverts par la science et que la justice utilise en matière criminelle. Ils font l’objet de toute une théorie et ont donné naissance à des cours comme la police technique et la police scientifique, deux matières qui entrent dans la criminalistique. Certains comme Edmond Locard sont considérés comme les précurseurs de la théorie sur les preuves tirées de la science : ADN, empreintes digitales…’’

A en croire l’OPJ, il n’y a pas de dispositions spécifiques dans la loi pénale. Mais comme la preuve est libre dans ce domaine, la justice utilise ces procédés scientifiques, d’autant plus qu’ils peuvent présenter un certain degré d’exactitude et d’irréfutabilité. ‘’En sus du principe de la liberté de la preuve en matière pénale, signale-t-il, il y a les articles 149 et suivants du Code de procédure pénale portant

