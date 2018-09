GALSEN221 – Plus tôt, Galsen221 vous apprenez le mariage de Pape Sidy Fall et de sa collègue à la 2Stv, Khaadia Sy. Figurez-vous que cette dernière n’était au courant de rien. En effet, on lui apprend l’excellente nouvelle dans la vidéo ci-dessous. Surprise voire ébahie dans un premier temps, elle finit par réaliser que son homme a franchi le pas en se rendant à son domicile pour demander sa main. Une surprise, certes, mais une magnifique surprise.