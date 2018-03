GALSEN221 – « Enjoy », le nouvel album de Pape Diouf, a été très bien accueilli par le public et les animateurs qui le consomment sans aucune retenue. En atteste cette vidéo dans laquelle on peut Alima Dione qui vit véritablement le son « sama nijaay », extrait dudit album, alors qu’elle est en studio. Elle lâche alors des pas de danse et se laisse emporter par la merveille voix de l’artiste.

