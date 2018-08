GALSEN221 – Titi tenait une soirée au Ravin Night-Club et, au-delà de la diva dont les qualités de chanteuse ne sont plus à prouver, c’est l’animatrice de la Sen Tv Alima Ndione qui a attiré l’attention du public. Et pour cause, elle a dévoilé ses talents d’artiste. Ou plutôt de « tassou kate ». Plutôt que de se limiter à la présentation, Alima Ndione a mis en avant une autre corde de se son arc déjà bien remplie.