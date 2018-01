Au seuil de ce nouvel an 2018, le lutteur Ama Baldé a souhaité aux Sénégalais ses meilleurs vœux. Mais le pensionnaire de l’écurie Falaye Baldé de Pikine dit être marqué en 2017 par ces accidents de la route de deux de ses proches, Djiby Yara et Baye Lahad? Ce dernier, « un plus que frère, un gémeau », rappelé à Dieu sur la route de Touba, était le gardien de ses vestiaires (Cimukay).