Vidéo :Ambiance de fête chez Pape Diouf avec sa famille et ses amis à Banjul

Galsen221- Quand Pape Diouf se retrouve au milieu des siens l’ambiance est au rendez-vous. Une maison bondée de monde, les griots qui battent le Tam-Tam, des danseuses endiablées et une ambiance des plus festives.

Pape Diouf et sa tendre épouse bébé basse incitée par les «tamakat» a esquissé quelques pas de danses pour l’audience du jour. Bienvenue dans le monde des guéwels pour les non-initiés c’est un mystère, voire un spectacle des plus déconcertant.Cependant, les vrais fans de Pape Diouf apprécieront.

