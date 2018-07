GALSEN221 – Ami fait partie des actrices qu’on a appris à apprécier durant le mois de ramadan avec la série « Adja » qui a très rapidement rencontré un succès fou auprès des téléspectateurs et des internautes. En cette période estivale et alors que la chaleur bat son plein, elle profite de ses vacances. Le tout, avec un nouveau style et une nouvelle coiffure qui lui va à merveille.

