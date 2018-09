Eudoxie Yao est connue en Côte d’Ivoire comme l’une des plus grandes célébrités sur internet. Ses comptes officiels en disent long sur sa popularité. Sur Facebook seulement, son compte personnel est suivi par plus de 300 000 personnes. Son compte officiel sur Instagram a plus de 200 000 abonnés. Et à chacune de ses publications, c’est toute la toile ses suiveurs et suiveuses qui sont dans l’hystérie totale.