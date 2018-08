Vidéo – Amour, âge, études, carrière : Mamy de la série « Adja » répond à ses fans

GALSEN221 – Mamy, c’est l’une des figures de la série « Adja » qui a rencontré un succès fou durant le mois de ramadan, au point de revenir sur nos petits écrans à l’occasion de la Tabaski. A travers le réseau social Instagram, qui a facilité l’échange entre les célébrités et leurs fans grâce à une nouvelle option, l’actrice s’est prêtée au jeu en répondant aux questions de la manière la plus sincère possible. Une manière de permettre aux personnes qui la suive d’en savoir davantage sur la personnalité qui se cache derrière celle qui joue le rôle de « Mamy ».