GALSEN221 – Les animateurs de la matinale « Yewouleen » étaient d’humeur festive ce lundi matin pour débuter la semaine en beauté. Au rythme de la chanson en vogue du moment « Temps boy » de Bass Thioung, ils se sont lâchés sur la danse qui va avec, « Noy Moyto sa none ». Pape Cheikh Diallo et Alphie en tête, ils se sont faits plaisir et ont animé le plateau pendant de longues minutes.

