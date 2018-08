GALSEN221 – Diaga, la femme de Thione Seck et mère du “Golden Boy” de la musique sénégalaise Wally, est une femme très discrète. Malgré la grande notoriété de son époux et de son fils, il est rarissime de voir des images d’elle sur la toile. Toujours aussi simple et humble, la voilà en compagnie de sa famille à l’occasion de l’anniversaire de Kiné Diouf.