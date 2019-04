GALSEN221 – Hier, mardi 9 avril 2019, Eva a profité de la sollicitation des médias lors de la projection du long métrage de “Pod et Marichou” pour répondre aux personnes qui l’attaquent elle et son mari depuis l’annonce de leur union. La voilà qui danse et chante cette fois pour Pi, l’élu de son coeur.

