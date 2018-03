Vidéo – Après sa bourde : Soumboulou Bathily répond de manière subtile à ses détracteurs

GALSEN221 – Soumboulou Bathilty était la risée du web ces dernières heures après la publication sur la toile d’une vidéo dans laquelle elle fait une erreur de français, prononçant « le un mars » à la place du « premier mars ». Assez pour que les internautes la raillent. Plutôt que de s’énerver et de débiter des insanités, l’actrice a préféré faire preuve de subtilité comme on peut le voir dans cette vidéo postée par nos confrères de Dakarbuzz et issue de son compte snapchat. Le regard assez jovial, elle fait écouter une bande audio dans laquelle sont chantées ses louanges.

