GALSEN221 – Balla Gaye 2 a pris pour habitude de se rendre à Touba et plus précisément à Ndindi pour rendre visite à Serigne Abdou Karim Mbacké. Alors que son adversaire de dimanche prochain et éternel rival Modou Lo était chez le célèbre marabout, le “Lion” de Guédiawaye a fait de même afin de solliciter des prières à son tour. C’est en compagnie de Baye Ndiaye et d’Ama Baldé qu’il a pris la direction de la ville Sainte.

