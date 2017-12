Vidéo: Assane Lô, acteur « Célibataire dou goudou fane, célibataire Yalla na déh… »

Assane Lô était l’invité de Senego dans l’émission Focus Star. Dans ce face to face, l’acteur de la série Idoles solde ses compte avec les Sénégalais qui critiquent les rôles des acteurs. Pour Assane Lô, le Sénégal n’a plus de valeurs à cause des hypocrites et menteurs.

Toutefois, l’acteur s’est prononcé sur son statut matrimonial. Et, il a révélé qu’il était marié à une femme exemplaire. Assane en a profité pour tacler les célibataires qui ne font que courtiser les filles. Dans cet entretien, il est revenu sur sa collaboration avec Wally Seck.