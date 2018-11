GALSEN221 – Abba No Stress animera demain, samedi, l’émission “Dakar Ne Dort Pas” pour la première fois depuis son arrivée au Groupe Futurs Médias et le départ de son prédécesseur DJ Boubs. Pour marquer la rupture, l’ancien de la Sen TV et de la 2Stv a redéfini l’émission à son image.