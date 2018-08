Vidéo : bagarre entre les rappeurs Booba et Kaaris à l’aéroport d’Orly

GALSEN221 – Après des années à se chercher, Booba et Kaaris, autrefois compagnons, ont fini par se trouver. Ils ont remplacé leurs habituels échanges ironiques et autres tacles sur la toile à une véritable bagarre qui s’est tenue à l’aéroport d’Orly. Comme on peut le voir sur ces images, les choses ont très rapidement dégénéré et nous avons eu droit à une bataille rangée plutôt qu’à un tête à tête. Selon les informations reçues, la bagarre qui a eu lieu au beau milieu de l’aéroport a duré une vingtaine de minutes et a nécessité l’intervention des forces de l’ordre.

C'est pas Booba vs Kaaris là ,c'est Pain vs Jiraya ptdr pic.twitter.com/u67xDBfcjz — Gohacine⭐⭐🇫🇷 (@El_Kabaily) 1 août 2018

Galsen221.com