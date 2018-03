Vidéo : Balla Gaye 2 affiche la grande forme et montre qu’il ne fera aucun cadeau à Gris-Bordeaux

GALSEN221 – Ceux qui pensaient que Balla Gaye 2 allait revenir ramolli de son retrait du milieu de la lutte peuvent déchanter. Et pour cause, le « Lion » de Guédiawaye est prêt à rugir face au « Tigre » de Fass. En atteste cette vidéo prise lors d’une de ses nombreuses séances d’entraînement et dans laquelle on peut voir le fils de Double Less se tuer à la salle de musculation. En grande forme physique, il a enchaîné les exercices et envoyé par la même occasion un message fort à son futur adversaire : il faudra suer pour lui faire mordre la poussière.

