Durant sa carrière de lutteur, Baboye a perdu face à Balla Gaye 2 et depuis, les deux lutteurs sont devenus de bons amis. Alors que le « Mbarodi » fêtait la fin de sa carrière au stade Iba Mar Diop, Balla Gaye 2 est venu faire son show.Les deux fils de Double Less ont aussi fait le déplacement pour assister au jubilé de leur ami et grand frère Baboye.

