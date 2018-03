GALSEN221 – Artiste en vogue du moment, Bass Thioung profite pleinement de sa notoriété après le succès rencontré par son titre « temps boy » dont la danse « noy moyto sa none » est un véritable phénomène national. En plus de cela, Bass Thioung est une véritable bête de scène et, accompagné de ses danseurs, il se lâche sans complexe devant un public en folie, comme ce fut le cas lors du concert de Rani Band.

Galsen221.com