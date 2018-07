GALSEN221 – C’est l’heure pour Makhpro de souffler une nouvelle bougie. Pour cet anniversaire, son binôme et neveu Baye Mbaye a décidé de lui adresser un message à travers lequel il le remercie et formule des prières à son encontre. En moins d’une année, les deux humoristes ont réussi à se frayer un chemin et à faire partie des célébrités sénégalaises les plus suivies sur la plateforme Youtube.

Galsen221.com