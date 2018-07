GALSEN221 – A force de se côtoyer, les membres de la troupe théâtrale « Soleil levant » on finit par devenir comme une famille. Bébé Sy et Miss, les deux plus jeunes du casting, ont naturellement une certaine proximité qui est mise en avant sur ces images prises dans les coulisses du nouvel épisode à venir de la série « Wiri Wiri ».

