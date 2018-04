GALSEN221 – Belle dégage un charme et une élégance qui font d’elle l’une des actrices les plus en vue du paysage cinématographique sénégalais. Elle n’hésite pas à jouer de sa beauté lorsqu’elle n’apparait pas sur le petit écran à travers la série « Un café avec » dans laquelle elle tient un rôle auquel elle a su donner de l’importance au fil du temps. Dans sa magnifique robe rouge, elle met en avant sa silhouette et fait parler sa grande beauté.

