GALSEN221 – Les admirateurs de Belle n’ont vraiment pas de quoi se plaindre tant l’actrice leur donne de la matière. Cette fois, c’est en pleine forme et dans une robe qui lui va à ravir que la ravissante femme s’est affichée. Et, en plus d’être rayonnante, celle qui joue dans la série « Un café avec » est également une excellente danseuse comme nous avons pu le constater.

