GALSEN221 – Lorsqu’on parlait de “surprises” au spectacle de Pape Diouf qui se tiendra à Bercy, demain samedi 13 octobre, on ne pensait pas si bien dire. Et pour cause, il y aura un invité de marque en la personne du “goordjiguén” Pape Mbaye qui n’est plus à présenter au Sénégal. Immigré depuis des années aux États-Unis, il a annoncé sa présence à l’événement.