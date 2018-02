GALSEN221 – Les “chéries” de Pod jouent les prolongations de la série “Pod et Marichou”, alors que la deuxième saison du téléfilm a pris fin il y a un peu plus d’une semaine. En tête de gondole, on retrouve Betty qui s’autoproclame “la plus belle”. Assez pour que ses propos soient vus comme un défi lancé à celles qui sont ses concurrentes sur le petit écran.

