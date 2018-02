Vidéo – Betty (Pod et Marichou) : Avant et Après le succès

GALSEN221 – Le public sénégalais a appris à découvrir Betty lors de la deuxième saison de la saison « Pod et Marichou », qui prend par ailleurs fin ce mardi 13 février avec la diffusion du 75ème épisode. Aussi belle que charmante, l’actrice n’a pas véritablement changé depuis son succès. Et pour cause, elle était magnifique et avait déjà ce goût prononcé pour les belles tenues. Toutefois, en fouillant un peu dans ses photos, il ne serait pas étonnant de sortir quelques petits dossiers (rire).

Galsen221.com