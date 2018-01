Galsen221 – Il ne se passe quasiment plus un jour sans que de nouvelles photos ou une nouvelle vidéo de Betty, de la série « Pod et Marichou », ne fasse le tour de la toile. Et, on peut dire que l’actrice se prête au jeu qui semble fortement lui plaire. Aujourd’hui, c’est en chanson et « dégagement » que la demoiselle fait montre de son charme.

