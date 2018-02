GALSEN221 – Betty reste fidèle à elle-même et son désir de partager quelques instants de son quotidien avec ses nombreux fans. Principalement lorsqu’elle est en beauté, comme c’est le cas dans cette vidéo. Vêtue d’une robe au décolleté qui laisse apparaître le monde qu’il y a au balcon, l’actrice de la série “Pod et Marichou” est assurément l’une des plus belles du paysage cinématographique sénégalais.

