Vidéo: Bombardier accueilli royalement après sa victoire sur Rocky Balboa en MMA

Défié par le colosse Rocky Balboa depuis plus de deux (2) ans, Bombardier, le B52 et roi de l’arène sénégalaise, l’a sévèrement corrigé avant de le terrasser en moins d’une minute de corps à corps en Suisse.

« J’ai accepté de lutter contre lui pour m’ouvrir d’autres horizons. Vu l’âge limite de lutter au Sénégal, et que j’ai la capacité de faire plus, je continue mes activités dans la lutte sénégalaise et aussi dans le MMA pour montrer d’autres prouesses« , révèle le B52

Ce coup d’essai révèle d’être prometteur du fait que cette victoire sur Rocky Balboa ouvre une perspective de combat contre le colosse américain, Sandu Lungu, pour rappel, ce dernier avait infligé une défaite mémorable à Rocky Balboa, lors de son premier combat