GALSEN221 – Comme nous vous l’avons annoncé il y a quelques jours, Per Bou Khar et Bouba N’Dour ont fait la paix et l’humoriste est de retour dans les programmes de la TFM. Hier, dans les coulisses de “Quartier général”, le petit frère du roi du Mbalakh a même adoubé Per Bou Khar avant de jeter des “piques” à Sanekh.

