Boub’s recevait ce week-end Ouzin Keita. En direct sur le plateau, l’animateur a posé une question très gênante à l’artiste qui fait le buzz avec son dernier clip.

“Ouzin tu as un teint trop clair, loy diwou” demande Boub’s. Son invité de rétorquer: ” j’ai l’esprit tranquille et je voyage tout le temps. J’ai des amis qui me donnent des produits.